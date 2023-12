Messina, congresso dei Giovani Democratici: eletto il segretario

StrettoWeb

Il 23 dicembre 2023 si è svolto il Congresso dei Giovani Democratici del Circolo di Messina che ha riconfermato all’unanimità la Segretaria uscente, Erika La Fauci, come Segretaria Cittadina. La ricandidatura della nuova Segretaria è stata, in effetti, ripresentata a fronte della richiesta rivoltale da parte della maggioranza degli iscritti al Circolo di Messina di continuare a svolgere il proprio mandato (iniziato ad agosto del 2020). Ciò, invero, a causa dei brevissimi tempi entro cui il Congresso cittadino si sarebbe dovuto celebrare. La pubblicazione ufficiale da parte dei GD Sicilia del calendario congressuale cittadino,

provinciale e regionale è avvenuta – infatti – nei primi giorni di dicembre dell’anno corrente e aveva previsto che il Congresso del Circolo di Messina si sarebbe dovuto – improrogabilmente – svolgere entro il 31 p.v. A fronte, pertanto, della difficoltà rappresentata alla Segretaria uscente, da parte degli iscritti, di addivenire in così poco tempo a una nuova figura che potesse continuare il percorso avviato in questi anni dalla Segretaria Cittadina, quest’ultima ha deciso di ripresentare la propria candidatura in ragione del profondo rispetto che la stessa nutre nei confronti degli organismi di partito e per il senso di responsabilità che questa avverte nei confronti di tutta la giovanile.

Tuttavia, Erika La Fauci ha subordinato la propria accettazione

alla irretrattabile condizione che l’assunzione di tale incarico avvenga in via del tutto provvisoria. Quando, pertanto, terminerà la stagione congressuale dei Giovani Democratici (a livello provinciale, regionale e nazionale), la Segretaria presenterà le proprie dimissioni al fine

di favorire – il più possibile – un sereno e proficuo confronto fra gli iscritti al Circolo di Messina rispetto alla composizione della prossima Segreteria cittadina. Ciò, invero, in quanto l’età anagrafica della Segretaria uscente è più prossima ai trent’anni (e quindi più sensibile, ormai, alle esigenze di una generazione di giovani che si avvicinano sempre di più al mondo del lavoro e degli “adulti” piuttosto che a quelle proprie di coloro che frequentano scuole e Università). Per tali ragioni, pertanto, Erika La Fauci ha ritenuto e ritiene più opportuno che un simile ruolo venga svolto da esponenti della giovanile del Partito Democratico più vicini alle necessità di ragazze e ragazzi più giovani che ha sentito – per le ragioni anzidette – di non essere più in grado di potere rappresentare appieno in ragione della propria età. Questo, tuttavia, non vorrà dire che la Segretaria – una volta che si dimetterà – avrà intenzione di non prendere più parte alla vita politica della città e del territorio. Semplicemente, questa ha ritenuto di potere essere in grado in futuro di dare il proprio sostegno e apporto allo svolgimento dell’attività dei Giovani Democratici senza necessariamente rivestire all’interno di tale organismo dei ruoli istituzionali.