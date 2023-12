Messina, De Luca: “impegno mantenuto, lo stabile che ospita il Cirs è della città” | FOTO

StrettoWeb

La Città Metropolitana aveva acquistato a fine novembre l’immobile ex Ponti oggi sede del Cirs Casa Famiglia Messina. Oggi è avvenuta una cerimonia alla presenza del sindaco Federico Basile, dell’assessore Finocchiaro e del sindaco di Taormina, Cateno De Luca. “Scoperta oggi nella sede del Cirs di via Mons. Francesco Bruno, una targa per celebrare l’acquisizione dello stabile da parte della Città Metropolitana, che consentirà all’Ente di proseguire la propria attività di servizio, dopo anni di lotte per evitare che la struttura fosse venduta a privati. L’edificio costituisce un lascito testamentario del senatore Ettore Ponti, che nel 1929 lo destinò a donne e bambini. Un importante momento oggi insieme a Maria Celeste Celi, il sindaco Federico Basile che ha portato avanti quanto avevo avviato durante la mia sindacatura”, evidenza Cateno De Luca.

“Mi sono emozionato nel momento della scopertura della targa. Sapere di aver contribuito concretamente a questa causa per i più deboli e per la comunità mi riempie di orgoglio. Oggi è il lieto fine per una storia che sembrava destinata a trasformarsi in tragedia. Siamo riusciti a sventare una speculazione e venire incontro a chi aveva deciso di mettere a rischio anche il proprio patrimonio personale per questa causa, per il bene comune. Da sindaco era doveroso trovare una soluzione. L’abbiamo individuata e con caparbietà portata avanti e completata dal sindaco Basile. Un concorso tra pubblico e privato che ha mantenuto una struttura identitaria anche per i posteri. Ringrazio chi ogni giorno si sacrifica per il prossimo. Sono convinto che l’amministrazione comunale continuerà a fare la sua parte. Questo luogo è l’emblema di impegno e sacrificio e dono al verso il prossimo”, conclude De Luca.