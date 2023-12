Messina, approvato in consiglio comunale un atto di indirizzo a a supporto della Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina

StrettoWeb

Si è svolto a Palazzo Zanca il Consiglio comunale di Messina che ha approvato undici proposte di deliberazione di riconoscimento debiti fuori bilancio. Successivamente l’Aula ha discusso due atti di indirizzo relativi alla realizzazione di un cimitero per animali di affezione e il sostegno, per quanto di competenza, al mantenimento del centro di cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale San Vincenzo di Taormina.

La soddisfazione dell’Ugl

Il segretario provinciale di UGL Salute Messina Fabrizio Denaro e il segretario provinciale UTL-UGL Tonino Sciotto esprimono per l’approvazione in Consiglio Comunale dell’atto di indirizzo contro la chiusura della Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina.

“Con nota del 23 novembre trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale di Messina ed ai Consiglieri Comunali, nella qualità di Segretario provinciale dell’UGL Salute e Segretario provinciale UTL-UGL di Messina avevamo richiesto l’adozione di un atto d’indirizzo da parte del Consiglio contro la chiusura della Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina. Con grande soddisfazione apprendiamo che nella seduta del Consiglio Comunale del 11 dicembre il Consigliere Dario Carbone di Fratelli d’Italia ha fatto sua la proposta presentando un atto d’indirizzo che è stato approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale di Messina.

Come UGL Salute e UGL Utl ci sentiamo di ringraziare il Consigliere Carbone, il Presidente del Consiglio Comunale e tutti i consiglieri per la sensibilità e l’attenzione dimostrata verso una delle eccellenze sanitarie del territorio con un atto, che non sarà risolutivo, ma che è un ulteriore importante segnale sul piano politico che la provincia di Messina non vuole essere scippata di uno dei suoi fiori all’occhiello. Continueremo a monitorare lo sviluppo della situazione in attesa di conoscere le conclusioni della Commissione Tecnica ministeriale che sta lavorando sulla richiesta di deroga del DM 70”.

Si riporta il testo dell’atto d’indirizzo

Dario Carbone, premesso che nel prossimo mese di gennaio scadrà la convenzione per il centro di cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale di Taormina, ricorda che il sindacato “UGL Salute” ha chiesto al Consiglio comunale di Messina, capoluogo della Città metropolitana in cui ricade lo stesso ospedale, di esporsi a favore del suo mantenimento. Una presa di posizione istituzionale e politica, non rientrando la materia tra le competenze dell’Aula, né dell’Amministrazione comunale, che ha il fine di impegnare il Sindaco, soprattutto nella qualità di Sindaco della Città metropolitana, a prendere posizione per la prosecuzione delle attività del centro. Fa voti a che l’Aula esprima il suo favore ad un atto di indirizzo che è di mero buon senso e senza colore politico

Presidente, pure sulla scorta delle posizioni assunte da tutte le forze politiche ad ogni livello territoriale, ritiene che anche quest’atto di indirizzo possa considerarsi approvato all’unanimità se nessuno si oppone. (L’Aula approva)