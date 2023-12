Messina, il consiglio comunale approva il bilancio consuntivo: “salvati concorsi e stabilizzazioni” | FOTO

StrettoWeb

Mentre a Reggio Calabria la maggioranza litiga su tutto, a Messina si è chiuso il consiglio comunale con l’importante approvazione del Bilancio consuntivo ed il rendiconto del 2022 grazie al voto della maggioranza che sostiene il sindaco Federico Basile e di una parte dell’opposizione (Ora Sicilia), mentre si registra l’astensione di Fratelli d’Italia. I consiglieri di opposizione hanno chiesto l’impegno alla maggioranza per una riduzione del costo delle mense scolastiche.

Raggiante il sindaco Basile: “grazie al voto favorevole del Consiglio Comunale possiamo portare in discussione alla COSFEL (Commissione Stabilità Finanziaria per gli Enti Locali) giorno 14 dicembre il PIAO (ex Fabbisogno Triennale del Personale) per poter effettuare le stabilizzazioni già previste dei Vigili Urbani, il concorso per nuovi Vigili Urbani e l’assunzione delle 341 posizioni già bandite. Mi sento di ringraziare questo Consiglio Comunale che al di là delle posizioni di maggioranza ed opposizione ha dimostrato un grande senso di responsabilità nei confronti della città”, conclude Basile.