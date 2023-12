Messina, consegnato l’appalto per l’ammodernamento della rete idrica in centro città per 21 milioni di euro

StrettoWeb

“Come da programma è stato consegnato oggi l’appalto per ammodernare tutta la rete idrica del centro città per eliminare le perdite idriche che necessitano di continui interventi e sono la concausa di un’erogazione idrica deficitaria. Oggi alla presenza del Rup ingegnere Cardile, del direttore lavori Ing. Fabio Arena, dell’impresa siciltecnoplus, dei progettisti Ingegneri Mineo e Agnello, del CDA e del DG di AMAM SpA si è proceduto con la consegna ufficiale dell’appalto che prevede l’elaborazione degli elaborati esecutivi per circa 45 giorni per poi iniziare i lavori di scavo veri e propri nel febbraio 2024“, è quanto afferma il sindaco di Messina, Federico Basile.

“Lavori cosi importanti, come questo, non si sono mai effettuati sulla nostra rete idrica cittadina e fino a 5 anni fa non c’era nemmeno un progetto che quantificasse le somme necessarie! Abbiamo redatto i progetti, trovato i soldi e fatto gli appalti, adesso è il momento dei lavori. Andiamo avanti rispettando il programma che con AMAM ci siamo dati per raggiungere il risultato acqua H24“, conclude Basile.