Messina, che spettacolo a Piazza Duomo: 30 mila persone per il concerto dei Pooh | FOTO

E’ in corso a Messina, a Piazza Duomo, completamente gremita con circa 30 mila persone, il concerto dei Pooh. Il live di questa sera, totalmente gratuito, è sicuramente l’evento clou del cartellone natalizio approntato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Federico Basile. Un evento che unisce varie generazioni di una delle band più amate ed apprezzate del panorama della musica italiana e internazionale. I Pooh, con oltre 50 anni di carriera, rappresentano un’icona di italianità. Migliaia i fan provenienti da ogni parte della Sicilia e della Calabria che hanno fatto sentire il loro affetto ai Pooh e che non sono voluti mancare a questo storico appuntamento.

Le canzoni

I Pooh, nel corso del concerto a Piazza Duomo a Messina, stanno ripercorrendo la loro storia con i maggiori successi: uomini soli, Tanta voglia di lei, Chi fermerà la musica, Dammi solo un minuto, Pensiero, Piccola Katy, Cercando di te, Amici per sempre, La mia donna.

Tram e shuttle sino a tarda ora

In occasione dell’evento clou promosso dall’Amministrazione comunale, che vede protagonisti i Pooh in “AmiciXSempre”, a piazza Duomo, ATM Messina ha disposto il prolungamento degli orari del tram e dello Shuttle sino a tarda ora per consentire il deflusso del pubblico al termine del concerto. Al fine di raggiungere comodamente piazza Duomo si consiglia “la sosta delle auto nei parcheggi, compresi quelli di interscambio, dislocati in città e di utilizzare i mezzi pubblici”. Relativamente ai biglietti per usufruire del servizio di trasporto pubblico è possibile acquistarli negli appositi ticket-point alla Stazione Centrale, in tutti i box ATM, nonchè attraverso le applicazioni ATM MovUp, MyCicero e DropTicket; oltre alla possibilità di acquistare i titoli da viaggio direttamente sui mezzi pubblici con carta di credito o bancomat contactless grazie al nuovo servizio “Up&Go”.