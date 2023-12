“Messina città di Antonello”: ecco le iniziative promosse dall’Amministrazione comunale

StrettoWeb

Al via stamani a palazzo Zanca il progetto “Messina, città di Antonello”, realizzato in occasione del 70° anniversario della Grande Mostra “Antonello da Messina e la pittura del ‘400 in Sicilia” del 1953, promosso dall’Amministrazione comunale, in sinergia con le associazioni Antonello da Messina e Cara beltà-Sicilia e la collaborazione del Circolo Filatelico Peloritano, Fai, Archeoclub d’Italia e Rotary. Il programma dell’evento “I luoghi della memoria, la poetica e i misteri del “no humani pictoris” comprende conferenze, mostre tematiche, proiezioni, annullo postale, posizionamento di targhe legate all’artista (una a Piazza Antonello e l’altra al busto di Antonello di Palazzo Zanca) e si svolge oggi a Palazzo Zanca con un convegno di studi, coordinato dalla storica dell’arte Grazia Musolino, e domani al Palacultura con attività didattiche e multimediali.

I lavori sono stati aperti dall’assessore alle Politiche Culturali Enzo Caruso, che, nel portare i saluti del sindaco Federico Basile, ha evidenziato come “Quest’evento sia importantissimo in quanto rientra in un percorso finalizzato alla consapevolezza che la città di Messina ha dato i natali ad Antonello, uno dei più grandi pittori del Rinascimento, a consolidare il brand Messina – Città di Antonello, fortemente voluto dal sindaco Basile e dall’Amministrazione comunale, e nel tempo alla realizzazione di un attrattore turistico fondamentale, la ‘Casa Museo di Antonello da Messina’, museo multimediale e digitale, che si avvarrà delle più alte tecnologie per esaminare la sua arte e i luoghi dove ha vissuto nel corso della sua permanenza a Messina”.

Nel corso della mattinata il sindaco Federico Basile ha presenziato a Palazzo Zanca al posizionamento della targa didascalica sul busto di Antonello realizzato da Antonio Bonfiglio nel 1952, in occasione della Grande Mostra del 1953. “Ringrazio – ha dichiarato il sindaco Basile – l’Associazione Antonello da Messina per l’iniziativa e tutti coloro che a vario titolo stanno collaborando con l’Amministrazione comunale per la promozione del brand Messina-Città di Antonello”.

La targa è stata voluta dall’Associazione Antonello da Messina, presieduta da Milena Romeo, di concerto con l’Amministrazione comunale, per celebrare la ricorrenza. Contestualmente il Rotary ha presentato in anteprima una delle targhe toponomastiche che andranno a sostituire quelle attuali in Piazza Antonello.