Messina: Carità, Zelo, Provvidenza – Le virtù che segnarono le vite di: Elena di Savoia, Don Orione e Padre Annibale

StrettoWeb

L’evento inserito nel calendario del Comune di Messina, delle commemorazioni del 115° anniversario del terremoto di Messina del 28 dicembre 1908, è stato promosso dalla Delegazione Provinciale di Messina dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon, col patrocinio del Comune di Messina, degli Ordini Dinastici Real Casa Savoia Vicariato per Messina e dell’Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti Decorati al Valor Militare, Federazione Provinciale di Messina.

A moderare la conferenza stampa l’avv. Silvana Paratore che ha precisato come lo scopo dell’incontro è quello di rendere omaggio alla regina Elena di Savoia che, durante i tre drammatici giorni trascorsi nella città dello Stretto nell’immediatezza del disastro, si prodigò a soccorrere le centinaia di persone che vagavano allucinate e ferite tra le macerie del sisma, di magnitudo XI della Scala Mercalli, dimostrando un’intensità di condivisione sul piano emotivo difficilmente eguagliabili ed a Don Orione ed a Padre Annibale che con la loro amicizia e con il loro servizio hanno mostrato che la fraternità, premessa di ogni vera e duratura unità sociale, ha le sue radici nella superiore paternità di Dio, che i due santi hanno adorato nell’anima e amato nei fratelli.

Ad aprire la conferenza il Delegato provinciale Dott. Giuseppe Mento che dopo l’introduzione di rito ha portato i saluti del Presidente Nazionale dell’Istituto Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon. Incisiva la motivazione a supporto della scelta del titolo dell’evento: Carità, Zelo, Provvidenza, virtù comuni a tutte e tre le figure che si è voluto celebrare ricordandone impegno e dedizione per Messina. A seguire ha preso la parola l’assessore al Turismo ed alla Cultura del Comune di Messina prof. Vincenzo Caruso che ha ricordato il programma degli eventi commemorativi del 115° anniversario del terremoto del 1908.

Ha introdotto i lavori il Vescovo Ausiliare di Messina Mons. Cesare Di Pietro. Interesse ha suscitato l’intervento di Don Orazio Anastasi, Segretario della Conferenza Italiana Superiori Maggiori, che ha relazionato su: “La Carità in Annibale Maria di Francia, tra attività educativa ed apostolato sociale” affermando che la figura di Annibale Maria Di Francia si inserisce profondamente nella storia e nella controstoria della nazione italiana, rappresentando una aurora di vita sullo sfondo di una delle tragedie più devastanti, quale fu il terremoto e maremoto di Messina del 1908. L’amicizia con Don Orione ha aggiunto, darà luogo ad un forte Sodalizio di Carità in soccorso dei tanti bisogni che si presentano in una città devastata.

Intense le riflessioni della sorella Antonella Carnazza che dopo ogni intervento ha espresso un pensiero relativo al periodo storico di riferimento. Successivamente ha preso la parola Don Felice Bruno, consigliere e segretario dell’Opera Don Orione, che, evidenziando l’impegno di don Orione, una volta appreso dell’immane tragedia del terremoto nello stretto di Messina si reca sui luoghi del terremoto per essere costruttore di speranza tra le macerie umane, spirituali e architettoniche. Don Orione in obbedienza al Papa per quasi 3 anni mette a disposizione tutte le sue energie a servizio della ricostruzione delle persone, della città e della Diocesi.

A concludere la conferenza il Presidente del dell’Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti Decorati al Valor Militare, Federazione Provinciale di Messina Prof. Biagio Ricciardi che si è soffermato su “Vita e Santità di Elena Regina d’Italia”.

Presenti all’incontro il Consigliere comunale Giuseppe Schepis che lo scorso mese di novembre ha rappresentato la città al 150 anniversario della nascita della Regina Elena a Vicofonte; il Lgt Giovanni Bonfiglio ed il 1° Lgt Leopoldo Vitello della Base Navale della Marina Militare di Messina; il Sergente Maggiore Aiutante Danilo Fasano della Brigata Meccanizzata Aosta; il Generale Giuseppe Briguglio Presidente dell’Associazione Nazionale Ufficiali in congedo; il prof. Luigi Montalbano pres. Ass. Amici del Museo Franz Riccobono; la sorella Francesca Geria vice Ispettrice delle crocerossine; la prof.ssa Daniela Pistorino Dirigente scolastico dell’Istituto nautico Caio Duilio; Padre Giorgio Nalin Padre Superiore Generale emerito dei Rogazionisti; Padre Mario Magro Rettore della Basilica di Sant’Antonio; Padre Antonio Chiarilli della Parrocchia Santuario S. Maria Consolata Don Orione, Lello Brigandì del M.A.S.C.I. Messina 1 Il Faro.