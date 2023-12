Messina: a Palazzo Zanca il carabiniere Merlino, ha salvato un ragazzo durante un furioso incendio

StrettoWeb

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha ricevuto ieri a palazzo Zanca Giuseppe Merlino, giovane maresciallo dei carabinieri, messinese in servizio a Milano, che, nella notte dello scorso 2 dicembre, ha salvato un 29enne dalle fiamme dell’incendio che si è sviluppato in una palazzina di via Arquà. Merlino, assieme ad un collega, ha fatto evacuare il palazzo e quando è stato informato che un giovane si trovava ancora dentro l’edificio, si è introdotto nell’appartamento e, facendosi strada strisciando per terra, lo ha tirato fuori poco prima che crollasse il solaio e, dopo averlo rianimato, l’ha condotto in un’ambulanza.

“Siamo orgogliosi – ha detto il Sindaco – che un nostro concittadino si sia reso protagonista di un atto così coraggioso, è un gesto esemplare mettere a repentaglio la propria vita per salvarne un’altra”. Merlino ha ringraziato il sindaco Basile, che gli ha consegnato un dono con lo stemma del Comune, per averlo accolto nella sua città natale con cui, nel tempo, ha continuato a mantenere un legame forte.