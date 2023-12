Messina, Basile si scaglia contro dirigenti e direttori dei lavori: “incredibile errore in Via dei Mille, sono incazzatissimo”

StrettoWeb

“Poi mi dite che sto dimagrendo. Stiamo facendo davvero tante cose in città perché l’idea di migliorarci passa dagli inevitabili “fastidiosi” ma necessari cantieri. D’un tratto mi riferiscono di interferenze in una zona di via dei Mille in cui sono stati installati i sensori di parcheggio che in realtà è tratto di collegamento della pista ciclabile con la via Tommaso Cannizzaro”, è quanto afferma il sindaco di Messina, Federico Basile. “E qua mi incazzo, mi incazzo perché non si può vanificare per un errore grossolano un lavoro complesso e straordinario che si sta portando avanti. Ho appena convocato il Dirigente ed i direttori dei lavori delle ditte che hanno in appalto le opere. È impossibile che non si parlino tra di loro“, rimarca Basile.

“Ripristineremo tutto nella correttezza dei progetti.. ma davvero mi arrabbio molto anzi mi incazzo molto perché si devono dare tutti una bella svegliata. Ho già chiesto al direttore generale di verificare chi ha sbagliato per le dovute soluzioni e provvedimenti. Stiamo facendo tanto per Messina e non possono essere questi episodi ad offuscare i risultati complessivi”, conclude Basile.