Messina, Basile in visita alla nuova sede dell’Ente Nazionale Sordi 

Il sindaco Federico Basile accompagnato dall’assessora alle Politiche sociali Alessandra Calafiore e dal consigliere comunale Raffaele Rinaldo si è recato, nei giorni scorsi, in visita presso la nuova sede istituzionale dell’ENS (Ente Nazionale Sordi), sezione provinciale di Messina. L’incontro è stato occasione per esprimere l’apprezzamento da parte dell’Amministrazione comunale al presidente Giuseppe Previti e al vicepresidente Emilio Cavò e ai componenti del direttivo, per l’impegno profuso volto alla realizzazione di molteplici attività organizzate dall’ente in diversi ambiti, dallo sport, al teatro e alla musica con l’obiettivo di promuovere e tenere alto il livello di inclusione sociale di tutti gli associati. Impegno, testimoniato anche dall’acquisto della nuova sede interamente ristrutturata grazie all’abilità e alla dedizione dei soci dimostrate anche attraverso le loro capacità manuali nella realizzazione di lavori edili.

La visita si è conclusa con un momento dedicato allo scambio di auguri per le festività natalizie e per il nuovo anno.“Non è stato un semplice brindisi per lo scambio di auguri con la comunità dei sordi messinesi, ma un modo per ricordare – ha detto il sindaco Basile – la vicinanza e il sostegno dell’Amministrazione comunale all’importante lavoro che quotidianamente svolge l’Ente a sostegno di tanti nostri concittadini affetti da questa disabilità”.