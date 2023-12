Messina, martedì a palazzo Zanca gli auguri del sindaco Basile ai dirigenti degli istituti scolastici della Città

StrettoWeb

Martedì 19 dicembre, alle ore 9.30, nel salone delle Bandiere di palazzo Zanca a Messina, il sindaco Federico Basile, presenti il vicesindaco Salvatore Mondello e gli Assessori, nel corso di un incontro aperto alla stampa, porgeranno gli auguri per le festività natalizie e inizio anno ai dirigenti degli Istituti scolastici cittadini, guidati dal Provveditore agli Studi di Messina Stello Vadalà. Sarà occasione per fare anche il punto sugli interventi di edilizia scolastica realizzati nel corso dell’anno che hanno determinato anche la riqualificazione e l’ammodernamento di strutture polivalenti in modalità dual use di diversi plessi scolastici cittadini.

L’appuntamento sarà arricchito da un momento dedicato alla donazione, da parte del Sindaco e degli Assessori, ai 21 dirigenti di altrettante 21 tele realizzate dall’artista messinese Maria Lo Presti, in arte MarieArt, da esporre nelle sedi scolastiche. Il dono delle tele vuole essere un ulteriore gesto volto a sancire il legame e la vicinanza dell’amministrazione comunale con la Scuola attraverso i dipinti della pittrice MarieArt nei quali traspare il racconto di favole e leggende spesso contestualizzate in tematiche attuali.