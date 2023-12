Messina: assunzioni e decisioni della Cosfel, la replica di Basile a Fratelli d’Italia

StrettoWeb

Con riferimento alla nota stampa del gruppo consiliare FdI sulle assunzioni 2024 e sulla vicenda relativa alla commissione Cosfel, vero ministero dell’Interno, che ne deve autorizzare la spesa interviene il sindaco Federico Basile precisando quanto segue. “Non risponde al vero che la pratica del Comune di Messina sia stata discussa poiché – sottolinea Basile – se fosse stata discussa e rilevata l’assenza di documenti sarebbe stata rigettata. La documentazione alla Cosfel è stata inviata con protocollo n. 330423 del 25 novembre 2023, mentre i documenti integrativi, alla quale fa riferimento la suddetta nota, riguardano solo ed esclusivamente la trasmissione alla Commissione delle approvazioni dei bilanci, inviati con protocollo n. 354500 del 12.12.2023 (quindi in tempo per la seduta di commissione Cosfel del 14 dicembre) bilanci che con grande senso di responsabilità sono stati adottati all’unanimità dal Consiglio comunale”.

“Al fine di chiarire ed evitare sterili polemiche e strumentalizzazioni – prosegue il Sindaco – si ribadisce ancora una volta che la documentazione di questo Ente non è stata oggetto di trattazione da parte della Commissione economico finanziaria enti locali bensì sarà posta in discussione alla prima seduta utile del mese di gennaio, come da interlocuzioni dirette avute con il dirigente della Cosfel”.“L’intento di questa nota – conclude il Sindaco – è quello di chiarire, qualora ce ne fosse bisogno, che tutti gli atti sono stati prodotti in maniera precisa e puntuale, grazie anche all’impegno dell’intero Consiglio comunale”.