Messina: si respira già l’aria di Natale | FOTO

StrettoWeb

Mentre a Reggio Calabria è forte la polemica per l’affidamento dell’organizzazione degli eventi di Natale a SviProRe, a Messina si respira già aria di festa. Da circa 10 giorni si sta allestendo la città a festa ed i lavori sono praticamente finiti, come si evince dalle immagino a corredo dell’articolo. L’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, ci sarà l’accensione degli Alberi di Natale in tutta la città.

Due giorni fa, inoltre, l’amministrazione comunale ha presentato il cartellone con tutti gli eventi con le chicche dei concerti dei Pooh, Dolcenera, Gabry Ponte ed il Capodanno a Piazza Duomo con i “The Good Fellas” e Dj Set di Radio Italia.