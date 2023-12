Messina, approvato in consiglio comunale la proposta di revisione del contratto con Amam

StrettoWeb

Approvato in consiglio comunale a Messina la proposta di revisione del contratto con Amam. “Questo altro atto votato dal Consiglio Comunale, che ringrazio, consentirà all’Amam di incrementare ed erogare più servizi ai cittadini”, rimarca il sindaco Federico Basile. “L’approvazione dello strumento finanziario significa più risorse da destinare per migliorare i servizi idrici cittadini, dalla pulizia e manutenzione delle fontane cittadine e dei cimiteri per arrivare alla manutenzione stradale, un importante investimento per migliorare la qualità della servizi resi a tutti i cittadini“, rimarca Basile.

“Il consiglio comunale continua a dimostrare la grande maturità dei consiglieri comunali che confermano come i temi di interesse collettivo prevalgano sulle logiche politiche”, conclude Basile.