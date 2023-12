Messina, al Palazzo camerale si discute di internazionalizzazione

StrettoWeb

Si terrà domani 19 dicembre, alle 15, nella sala Consulta del Palazzo camerale a Messina, l’evento “Gli strumenti di Sace e Simest per le imprese. Il valore della sostenibilità: il futuro è già presente”. I lavori saranno aperti dal presidente e dalla segretaria generale della Camera di commercio, Ivo Blandina e Paola Sabella.

“Le agevolazioni fornite da Sace-Simest rappresentano una preziosa opportunità per le imprese che intendono espandersi oltre i confini nazionali – afferma il presidente Blandina – un’espansione che può diventare particolarmente complessa e costosa, se non accompagnata da strumenti adeguati. Da qui, la notevole importanza del cosiddetto “Polo dell’export”, due entità distinte che lavorano insieme per sostenere la crescita delle aziende italiane sui mercati internazionali».

A relazionare, saranno Chiara Pollicina, relationship manager sales Pmi Sud Sace spa, su “Gli strumenti assicurativi e finanziari di Sace a supporto delle imprese”; Francesca Alicata, head of external relations Simest spa, su “Gli strumenti di Simest a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese”; Giacomo Nasini, Atlante Group srl – senior consultant manager, su “Il ruolo dei commercialisti: Compliance esg – gli strumenti applicabili”; David Navarria, responsabile centro Corporate & Sme per la Sicilia Est – Bnl Bnp Paribas spa, su “Gli Esg e l’accesso al credito: la parola alle banche”. Moderatore, Filippo Maria Invitti, amministratore unico Revilaw Consulting srl.