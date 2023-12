Messina, al Palacultura concerto in ricordo del maestro Arena

StrettoWeb

Patrocinata dal comune di Messina, mercoledì 3 gennaio 2024, alle ore 21, all’Auditorium Palacultura “Antonello da Messina”, si terrà una serata dedicata al maestro Nicola Arena, ad un anno dall’improvvisa scomparsa del pianista messinese. Ad alternarsi sul palco, durante lo spettacolo, presentato da Cesare Natoli, suoi colleghi, allievi ed amici, che si esibiranno con brani da lui scritti o arrangiati e ne racconteranno la vita, in gran parte dedicata alla musica. Verranno inoltre proiettati video riguardanti esecuzioni dello stesso Arena.

Un’occasione da non perdere, dunque, per tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscere e apprezzare il musicista che si è formato e ha operato per anni nella città dello Stretto. L’evento, fortemente voluto dalla famiglia del maestro Arena e condiviso dall’Amministrazione Basile, è stato realizzato con la collaborazione della Filarmonica Laudamo di Messina, degli Istituti comprensivi Evemero e San Francesco di Paola, dell’Accademia musicale di Canto CDR, dello studio di registrazione Waves e della Mexana’s Records. L’ingresso è libero.