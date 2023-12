Mercatini di Natale nel segno della solidarietà, l’iniziativa di Angsa Vibo Valentia

StrettoWeb

Cosa resta oggi del messaggio del Natale e di un periodo magico in cui i nostri centri si vestono di luci, il tepore dei fuochi richiama i ricordi dell’infanzia e l’incontro con parenti e amici di ritorno nella loro terra per le ferie natalizie, ci riscalda il cuore dalle brutte notizie che arrivano dal mondo e da ritmi ormai non più sostenibili per l’uomo? Restano i segni, le piccole cose che fanno grandi le emozioni, quelli che racchiudono il senso profondo del Natale e cioè, donarsi agli altri, donare gioia e condividere. In provincia di Vibo, tra le associazioni più attive sul piano pratico/sociale nel mondo dell’autismo, vi è L’ANGSA Vibo Valentia APS (Associazione Nazionale Genitori Persone con Autismo) che ha organizzato in questi giorni, uno stand ricco di oggetti donati all’associazione e usati per la raccolta di fondi volontari a sostegno delle numerose attività che i suoi componenti organizzano durante tutto l’anno.

Lo stand è stato presente con grande successo, a diversi mercatini natalizi, tra cui Drapia e Tropea. Questa iniziativa, racconta la sua presidente Mary Naso, “è nata con la costituzione nel 2016 dell’associazione. Un modo per i suoi componenti e i ragazzi, protagonisti di questa fantastica realtà, di farsi conoscere, informare e condividere la bellezza di un mondo che ha bisogno di essere conosciuto da vicino e sostenuto da istituzioni e semplici cittadini. Realtà associativa che è nata proprio per sopperire alla mancanza di quei servizi di cui i ragazzi autistici e le loro famiglie, hanno bisogno quotidianamente”.

Tra le numerose visite attente e collaborative che lo stand dell’ANGSA ha avuto, vi è stata quella dell’ACD Piscopio 2019, una squadra di calcio che milita in prima categoria e che dal 2017 è vicina all’ ANGSA. Con un bellissimo post su facebook, ha così descritto l’incontro con la Presidente Naso, i genitori e alcuni ragazzi dell’associazione: “finalmente, dopo tanto tempo, siamo riusciti a trascorrere qualche ora insieme ai meravigliosi ragazzi ed ai genitori di ANGSA Vibo Valentia, associazione che noi ci onoriamo di sostenere da tempo. L’occasione sono stati i mercatini di Natale organizzati nella suggestiva Tropea. Siamo stati felici di vedere i gadget dell’ACD Piscopio in uno stand in cui non erano esposti semplici articoli… Ma erano esposti gioia e AMORE…. Si!! L’Amore di persone veramente speciali da cui impariamo sempre qualcosa. Gli abbracci di ieri sono stati per noi l’augurio più bello di Natale”.

Quando vi capiterà di passeggiare sotto le magiche luci di natale di Tropea o di un altro splendido centro della nostra provincia, date uno sguardo a questi stand. Avvicinatevi, regalate il vostro tempo e la vostra attenzione a questi meravigliosi genitori e ai loro splenditi ragazzi. Sostenete la loro grande forza di fare, offrendo un contributo volontario in cambio di un dono natalizio che potrete scegliere voi stessi, o donando il 5×1000 all’associazione. Siate voi stessi il dono per L’ANGSA, anche con un piccolo contributo. Ecco cosa resta del Natale, un dono d’amore e un messaggio di condivisione di emozioni”.