Il meraviglioso veliero peruviano BAP Unión attraversa nuovamente lo Stretto nel giorno di Natale

StrettoWeb

Il meraviglioso veliero battente la bandiera del Perù “BAP Unión“, ha attraversato questa mattina del giorno di Natale le acque dello Stretto di Messina, diretto al Pireo. Già qualche settimana fa e precisamente il 9 dicembre, la nave scuola peruviana aveva attraversato lo Stretto.

Grande spettacolo nel giorno di Natale per migliaia di osservatori che hanno avuto la fortuna di accorgersi della straordinaria imbarcazione nelle acque dello Stretto, ben visibile sia dalla sponda siciliana che da quella calabrese.

BAP Unión: l’orgoglio della Marina Peruviana

Il BAP Unión è senza dubbio uno dei gioielli della flotta navale del Perù, un magnifico veliero che incarna la storia, la tradizione e la potenza marittima di questo paese sudamericano. Questo maestoso veliero, che fa parte della Marina de Guerra del Perú, non solo svolge un ruolo cruciale nella difesa nazionale, ma rappresenta anche un simbolo di orgoglio e di identità per il Perù.

Storia e origini

Il BAP Unión è un veliero a tre alberi di tipo schooner, costruito originariamente nel 2014 in Spagna nei cantieri navali di Cadice. La sua costruzione è stata un progetto congiunto tra la Marina peruviana e il governo spagnolo, con l’obiettivo di rafforzare la capacità di addestramento della marina sudamericana e rafforzare i legami tra i due paesi. Il nome “Unión” fu scelto per rappresentare l’unità tra le due nazioni e la loro cooperazione nel costruire questa nave straordinaria.

Caratteristiche tecniche

Il BAP Unión è un’imbarcazione impressionante, lunga 115 metri e con un’altezza di albero di 51 metri. La sua superficie velica si estende su 3.400 metri quadrati e può ospitare un equipaggio di oltre 250 marinai e cadetti. La nave è costruita principalmente in acciaio e legno, con una struttura robusta ma elegante che richiama il design dei velieri classici del passato.

La sua potenza propulsiva principale proviene da un motore diesel da 1.200 cavalli che può spingere la nave a una velocità massima di 12 nodi. Tuttavia, ciò che rende il BAP Unión veramente speciale è la sua capacità di navigare principalmente a vela. Le tre alberature sono dotate di vele quadre e vele auriche, che permettono alla nave di solcare i mari con grazia e potenza, proprio come i velieri dell’epoca d’oro della navigazione a vela.

Missione e ruolo

Il BAP Unión ha una missione chiara e multipla. In primo luogo, serve come nave da addestramento per i futuri ufficiali della Marina peruviana. I cadetti che si uniscono all’equipaggio del BAP Unión ricevono una formazione di alto livello nella navigazione, nella gestione dell’equipaggio, e nelle operazioni navali. Questo addestramento è essenziale per preparare le nuove generazioni di ufficiali per il compito cruciale di difendere le acque territoriali del Perù.

Inoltre, il BAP Unión è spesso utilizzato come ambasciatore galleggiante del Perù. Ha partecipato a numerose regate e visite a porti stranieri, diffondendo la cultura e la storia peruviana in tutto il mondo. La sua apparizione impressionante nelle acque internazionali attira sempre l’attenzione e suscita ammirazione ovunque vada.

Patrimonio e cultura

Il BAP Unión è anche un’incarnazione tangibile del ricco patrimonio culturale del Perù. Il suo design e le sue tradizioni marinare richiamano il passato glorioso della civiltà Inca e delle culture precolombiane della regione. A bordo del veliero, è possibile trovare raffinate opere d’arte, strumenti musicali tradizionali e oggetti artigianali che celebrano la storia e la cultura del Perù.

Il BAP Unión, quindi, è molto più di una semplice nave. È un’icona nazionale che incarna la forza, la tradizione e la cultura del Perù. La sua presenza maestosa nei mari e nei porti del mondo è una testimonianza della determinazione e della resilienza della Marina peruviana e della nazione stessa. Con il suo imponente aspetto e la sua missione nobile, il BAP Unión continua a essere una fonte di orgoglio per il Perù e un simbolo di cooperazione internazionale.