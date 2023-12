Meraviglioso veliero battente bandiera del Perù attraversa lo Stretto di Messina

StrettoWeb

Un bellissimo veliero battente bandiera Perù ha attraversato questa mattina lo Stretto di Messina. Il veliero è partito da Taranto ed è diretto a Civitavecchia. Il veliero ben visibile da Reggio Calabria, questa mattina ha lasciato a bocca aperta molti reggini che dalla città dello Stretto hanno potuto ammirare la maestosa imbarcazione.

Il veliero si chiama “BAP Unión” ed è una nave scuola della Marina peruviana costruita tra il 2012 e il 2015 da Shipyard Marine Industrial Services del Perù, nota come SIMA. Si tratta di una barca a quattro alberi, con scafo in acciaio, di classe “A”, composta da 38 moduli in acciaio