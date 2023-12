“Meraviglioso Calvino”, la mostra originale al Liceo Scientifico di Sersale

StrettoWeb

Inaugurata nei locali del Liceo Scientifico “Rita Levi Montalcini” di Sersale, una mostra artistico-letteraria dal titolo “Meraviglioso Calvino”, dedicata al grande autore della letteratura italiana, nel centenario dalla sua nascita. I primi a visitarla sono stati gli studenti delle terze medie dell’ IC “Bianco” di Sersale, in seno al progetto Orientamento, per il quale hanno partecipato anche ai laboratori di programmazione e informatica, con i professori Pietro Damiani, Anna Maria Condito e Francesco Comberiati dopo i saluti della dirigente Scolastica Giovanna Moscato.

Ideata dalla professoressa Giovanna Pettinato, in collaborazione con la docente di arte Professoressa Rita Bressi, coadiuvata dal Prof. Pasquale. de Luca dalla prof. ssa Anna Talarico Bracciorosso e dai ragazzi delle classi quarte e quinte, la mostra si propone di celebrare la grandezza di Calvino, sottolineando i suoi rapporti con l’ arte, anche attraverso molteplici rappresentazioni di storie e personaggi delle sue opere. La Presidenza del Sindacato Libero Scrittori Italiani sezione Calabria, per voce di Luigi Stanizzi, coglie l’occasione per rimarcare l’impareggiabile funzione culturale portata avanti dal Liceo Scientifico “Rita Levi Montalcini” di Sersale, grazie all’autorevolezza e al costante impegno della dirigente scolastica Giovanna Moscato, della professoressa Giovanna Pettinato e di tanti altri docenti.

Moscato e Pettinato, peraltro, sono promotrici e protagoniste dei prestigiosi Salotti Culturali meritevolmente ideati e portati avanti a Botricello dal coltissimo parroco don Rosario Morrone. Indimenticabili gli aneddoti e gli incontri con Calvino narrati in casa Foresta, a Catanzaro, dal compianto segretario nazionale del Sindacato Libero Scrittori Italiani Francesco Grisi. Scrittore partigiano, autore versatile di fiabe e di racconti in cui l’ idea del favoloso, dell’ immaginario e del meraviglioso viene tradotta abilmente in termini più che concreti, Italo Calvino è tanto amato anche oltreoceano, negli Stati Uniti, dove tra l’ altro, si è recato per tenere alcune rinomate lezioni su temi cruciali dell’ esistenza umana e della letteratura.

“La ricerca della leggerezza come reazione al peso di vivere”. É attraverso questa riflessione profonda, rintracciabile appunto in “Lezioni Americane”, che il Liceo Scientifico di Sersale ha ideato il percorso tematico della mostra, con l’ augurio che possa essere fruibile e fungere da stimolo alla lettura di questo autore accattivante.