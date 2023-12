Melito, iniziate al Tiberio Evoli le attività laboratoriali degli studenti del Familiari

StrettoWeb

Iniziata ufficialmente presso l’Ospedale Tiberio Evoli di Melito Porto Salvo la fase ricognitiva per gli studenti dell’IPSAR Familiari. I giovani dell’Istituto Melitese, accompagnati da Dirigente Scolastico Vincenzo Zappia e dai rispettivi docenti, hanno effettuato un sopralluogo presso il nosocomio Melitese al fine di verificare le condizioni del terreno affidato all’Istituto Familiari per lo svolgimento delle attività pratiche laboratoriali che li vedranno protagonisti nei prossimi mesi in virtù della convenzione siglata con l’ASP di Reggio Calabria, rappresentata dalla Dott.ssa Lucia Di Furia in qualità di Commissario Straordinario del Servizio Sanitario della Regione Calabria che con apposita Delibera del 29/05/2023, ha dato la possibilità agli alunni dell’Istituto di potersi cimentare nelle attività tecnico-pratiche di competenza. Grande entusiasmo e curiosità da parte dei ragazzi che avranno l’opportunità di sperimentare sul campo le conoscenze acquisite in aula.

“Una stretta sinergia tra scuola ed istituzioni territoriali – ha sottolineato il Prof. Domenico Franco – è ormai alla base di un percorso formativo che mette al centro i nostri studenti, il loro futuro professionale e la valorizzazione delle nostre risorse. Con questo primo approccio sul campo sono dunque iniziate le lavorazioni del terreno con apposito trattore e le predisposizioni degli impianti di irrigazione, coltivazione ed impianto. Nei prossimi giorni – conclude Franco – verranno inaugurate le varie apparecchiature ed attrezzature acquistate di recente per far conoscere agli studenti le potenzialità e le tecnologie da impiegare”.