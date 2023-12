Medico sospeso a Vibo Valentia: aveva attestato la cecità di una donna deceduta 19 giorni prima

StrettoWeb

La Squadra Mobile di Vibo Valentia ha interdetto dall’esercizio pubblico un medico della provincia vibonese per falsa perizia. Il professionista è infatti stato sospeso per sei mesi a seguito del provvedimento interdittivo scaturito dalla denuncia presentata dalla Direzione Provinciale dell’INPS di Vibo Valentia. Il medico, nominato perito del Giudice di Lavoro, ha attestato l’assoluta cecità di una signora riconoscendola come invalida civile. Ha, pertanto, prodotto la relazione in cui si attestava la visita alla paziente, con tanto di resoconto, e il relativo indennizzo di riconoscimento che le spettava in quanto affetta da patologia. Ma, a seguito di alcuni controlli, ecco la bizzarra scoperta: la paziente non avrebbe mai potuto sottoporsi a visita in quanto deceduta da 19 giorni! In conclusione, il medico vibonese è stato condannato per falsa attestazione e sospeso.