Max Pezzali a Corigliano-Rossano, le modifiche alla viabilità

Una grande e ariosa area evento, completamente pedonalizzata, sgombra da mezzi e libera. La zona circostante a piazza Salotto si prepara a cambiare faccia per la manifestazione clou di queste festività, il concerto di Max Pezzali, giorno 31 dicembre. La macchina organizzativa viaggia spedita e con dati certi. A partire dalla decisione di modificare la viabilità intorno alla zona dell’evento (per cui è stata già emanata una ordinanza della Polizia Locale) e lungo le principali direttrici stradali in ingresso a Corigliano, lato nord e sud, con una serie di indicazioni pratiche, rispetto alle numerose aree di parcheggio e alle vie maggiormente consigliate da percorrere, unitamente al servizio navette gratuito che partirà sia dallo Scalo di Rossano – da via Nestore Mazzei, Stadio Stefano Rizzo e Torre Pisani – che da Schiavonea, per evitare congestioni di traffico.

La variazione alla normale viabilità sarà imponente e prevedrà accessi diversi per il traffico veicolare privato e contemplerà una via esclusiva e preferenziale per garantire la piena mobilità alle navette gratuite messe a disposizione dall’amministrazione comunale all’utenza. Sin dalle prime ore del mattino di giorno 31 saranno posizionate le prime transenne e i new jersey ad indicare le modifiche della viabilità, mentre effettivamente le strade saranno interdette al traffico solo dal pomeriggio.

Numerose le aree parcheggio individuate dall’organizzazione, le principali sono: Via Santo Stefano, 60; Via Walt Disney; Via Provinciale nei pressi del Parco Fabiana Luzzi e dell’Eurospin; Viale Stevenson 24. Nelle prossime ore sarà comunque pubblicata una cartina esplicativa, con le vie interessate dalla manifestazione, la nuova viabilità e tutte le aree parcheggio utilizzabili. L’intera area dell’evento sarà transennata e numericamente contingentata, arrivati alla massima capienza sarà chiuso l’accesso. Per garantire comunque a tutti la possibilità di vedere il concerto saranno create tre aree con dei maxischermi, a Via Nazionale, in Piazza Valdastri (zona Stazione ferroviaria) e in piazza Santa Maria delle Grazie.

Nel contempo verrà emanata, nell’ambito della sicurezza, un’ordinanza con cui nella zona dell’evento saranno vietati botti e fuochi d’artificio, oltre all’utilizzo di bottiglie di vetro, lattine e tappi delle bottiglie di plastica, come del resto succede per ogni evento o concerto che richiama folto pubblico.

Max Pezzali aprirà il concerto intorno alle 24.45, ma la serata partirà prima, con i fuochi d’artificio allo scoccare del nuovo anno mentre sul palco si alterneranno per i dj set (prima e dopo il concerto) una serie di artisti locali.