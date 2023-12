Max Pezzali a Corigliano-Rossano, tutte le info utili per il concerto

StrettoWeb

Per la notte di Capodanno, 31 dicembre 2023, in occasione dei festeggiamenti in piazza Salotto che culmineranno con l’atteso concerto di Max Pezzali, sono previste una serie di importanti modifiche alla viabilità sia intorno alla zona dell’evento, che dal pomeriggio diventerà interamente pedonale, che in entrata ed uscita da Corigliano. Il concerto di Max Pezzali avrà inizio alle ore 00.45 ma l’evento partirà allo scoccare della mezzanotte con i fuochi d’artificio e il djset sul palco con artisti locali che si susseguiranno anche a fine esibizione dell’artista.

Servizio Navette

È previsto un servizio navette gratuito, con partenza da Rossano, dalle ore 19 alle 23.30 (ultima corsa prevista in direzione evento) e da Quadrato Compagna (Schiavonea) dalle ore 19 a cessata esigenza. Le navette arriveranno a Parco Fabiana Luzzi e ripartiranno in uscita, sempre da Parco Fabiana Luzzi, dalle ore 1 del mattino.

Fermate da Rossano:

Torre Pisani

Viale Nestore Mazzei

Stadio Comunale Stefano Rizzo

Le navette viaggeranno su una corsa preferenziale dedicata.

Variazioni alla viabilità

Dalle ore 14 di giorno 31 dicembre alle ore 8 del primo gennaio sarà interdetto temporaneamente il transito e la sosta veicolare nelle seguenti vie:

1) da intersezione Via Provinciale (incrocio Walt Disney) – Via Nazionale (rotatoria fino incrocio BNL);

2) da intersezione Via Nazionale (rotatoria nei pressi della farmacia De Florio) fino incrocio Via S. Pertini;

3) Piazza Maria SS. delle Grazie;

4) intersezione Via Lucania fino a Via Nazionale;

5) Via F. Maradea dall’intersezione con Via Fontanelle;

6) Via G. Leopardi dall’intersezione con Via Fontanelle;

7) Via Ada Negri da Via Fontanelle a Via Nazionale;

8) Via Machiavelli da Via Pasolini a Via Nazionale;

9) Via Aleardi, Via Pasolini, Via G. Zanella, Via G. Verga, Via dei Greci, Via Romagna, Piazza Valdastri, Via Sicilia, Via Campania, Via Puglia, Via Marche, Via Calabria, Via Piemonte, Via Lazio, Via Petrarca, Via G. Carducci, Via G. Pascoli, Via G. Parini, Via Alfieri, Via L. Ariosto, Via D’annunzio, Via degli Albanesi, Via D. Dante, Via N.Tommaseo, Via Mazzini, Via Alvaro, Via Seminara, Via Padula, Via F. Costabile, Via dei Giusti, Via V.Monti;

10) Sottopasso Ferrovia di Via Santa Caterina da Siena.

Nel giorno 31 dicembre 2023 dalle ore 08:00 alle ore 24:00 e nel giorno 01.01.2024 dalle ore 00:00 sino a termine esigenza. Gli organi di polizia stradale sono incaricati di far rispettare le prescrizioni previste. I trasgressori di quanto prescritto saranno perseguiti e sanzionati così come disposto dal Codice della Strada.

Parcheggi

Sono previste diverse zone parcheggio utilizzabli fino alla massima capienza da cui si potrà accedere arrivando da contrada Santa Lucia e Villaggio Frassa.

– Via Provinciale (nei pressi di Parco Fabiana Luzzi)

– Via Santo Stefano (nei pressi del supermarcato Conad)

– Via Provinciale (nei pressi del supermercato Eurospin)

– Via Stevenson (nei pressi del Cinema Teatro Metropol)

– Contrada Cardame (nei pressi del supermercato MD)

– Via Nazionale 249 (nei pressi del supermercato MD con accesso da via Fontanelle)

– Via Pertini (parcheggio Eurospin)

– Contrada Santa Lucia (nei pressi del supermercato Lidl)

– Via Fontanelle (nei pressi del supermercato Md)

– Lungomare di Schiavonea

È fortemente consigliato, in entrata a Corigliano l’uscita dei veicoli in direzione del lungomare di Schiavonea – da Pirro Malena, Fabrizio e via Boscarello – per parcheggiare e poter usufruire della navetta dedicata con partenza dal Quadrato Compagna

Area e accesso ai diversamente abili

Sarà riservato ai diversamente abili l’accesso da via Gabriele D’Annunzio che consentirà di raggiungere con comodità l’area a loro dedicata, allestita in prossimità dell’area concerto. Per informazioni contattare il numero 349 -2521291

Maxischermi

L’intera area dell’evento sarà transennata e numericamente contingentata, arrivati alla massima capienza sarà inderogabilmente chiuso l’accesso. Per garantire comunque a tutti la possibilità di assistere all’evento saranno create tre aree con dei maxischermi, a Via Nazionale, in Piazza Valdastri (zona Stazione ferroviaria) e in piazza Santa Maria delle Grazie.

Ordinanza Sindacale N. 234 del 29 dicembre 2023

In occasione del Concerto di Capodanno, da stime accreditate degli addetti ai lavori, si prevede possano essere richiamati sul territorio cittadino migliaia di turisti e avventori, stante il forte richiamo dell’artista prescelto per brindare al nuovo anno con i cittadini di Corigliano-Rossano.

Tenuto conto che molti esercenti rimarranno aperti a lungo nel corso della notte tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio si ritiene opportuno consentire la deroga alle vigenti disposizioni comunali per quel che concerne il limite orario di cessazione delle attività rumorose temporanee ed i limiti di orari per la somministrazione di alimenti e bevande, al fine di rendere più snello e funzionale lo svolgimento degli eventi organizzati per la sera del Capodanno.

Nella zona evento è autorizzata la deroga temporanea dell’orario per la somministrazione degli alimenti e delle bevande entro e non oltre le ore 04.00 del 1° gennaio 2024, su area pubblica e/o privata aperta ad uso pubblico; è autorizzata, nella stessa circostanza, con inizio alle ore 23.00, l’utilizzazione di strumenti a diffusione acustica e fonica in deroga al IV comma dell’art. I del D.P.C.M. 1 marzo 1991 e ss.mm.ii ed al D.P.C.M. n. 215 del 16 aprile 1999 e ss.mm.ii., entro e non oltre le ore 04.00 del 1 gennaio 2024.

Divieti

Dalle ore 17:00 del 31 dicembre 2023 alle ore 05:00 del 1° gennaio 2024 fino al termine dell’evento, su tutto il territorio comunale, è fatto divieto:

– di somministrare, per asporto, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e lattine, compresa la vendita attraverso i distributori automatici aperti ad un pubblico indiscriminato (tipo open-shop);

– di svolgere attività commerciale di vendita e somministrazione di cibi e bevande di qualsiasi natura su area pubblica in forma itinerante, se non autorizzata;

– di abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto su aree pubbliche;

– di usare articoli pirotecnici su tutta l’area dell’evento e dintorni;

– di compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi.