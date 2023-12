Masella: stilato il programma per il Natale 2023, la soddisfazione di Don Zampaglione

StrettoWeb

di Claudia Pugliese – La Parrocchia Santi Cosma e Damiano e l’Associazione culturale Vincenzo Luca Romeo, presieduta da Maria Carmela Romeo, dopo diversi incontri organizzativi hanno stilato un programma per il Natale 2023, che prevede diversi eventi e momenti di confronto e comunione comunitaria. “Questi momenti – sottolinea il parroco don Giovanni Zampaglione – sono preziosi per incontrarci, stare insieme e condividere, sono preziosi poichè creano comunione e amplificano gioia. Il primo momento è stato vissuto l’8 dicembre, con “La sagra della crespella” in via Limaco, che ha visto una grande partecipazione. Domenica 17 dicembre, seguirà un momento che allieterà soprattutto i più piccoli, con l’arrivo di Babbo Natale, verso le ore 10:30, presso piazza Chiesa a Masella, che porterà ai piccoli tanti doni e sorrisi. Martedì 19 dicembre alle 18 si proseguirà con un Concerto Natalizio del gruppo Etnico Kardhja dal titolo “Magia del Natale”.

“Rivivremo il Natale in musica – afferma don Giovanni – perché attraverso la musica Dio sorride all’uomo. Alle porte del Natale, sabato 23 dicembre ci sarà il concerto per le Famiglie alle 18 che vedrà protagonisti il coro “Santi Cosma e Damiano” di Masella e il coro “Chorus Christi” di Cataforio e San Salvatore. Infine, il 6 Gennaio verranno chiuse le feste con l’arrivo della Befana alle 12 presso piazza Chiesa a Masella. “Ci auguriamo di vivere questi momenti nello spirito della comunione e del volerci bene, perché Natale è Gesù che nasce nella “culla del nostro cuore”, è armonia e gioia di stare in famiglia e in comunità”, conclude don Zampaglione.