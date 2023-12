Mario Incudine incanta il pubblico Patti con il suo “E scinniu la notti”

StrettoWeb

Il 27 dicembre, la concattedrale di Patti è stata teatro di una meravigliosa serata grazie, ancora una vota, ad uno straordinario Mario Incudine protagonista con il suo spettacolo “natalizio”: E scinniu la notti, pastorali e canti natalizi realizzato con il maestro Antonio Vasta e Pino Ricosta. L’evento è stato presentato da Giovanni Remigare ed è stato un vero regalo fuori programma, che si incastona perfettamente con la rassegna teatrale in corso “Teatroff Patti d’Autore” che vede come direttore artistico proprio Mario Incudine e che è organizzata dall’assocazione Banca della Speranza con presidente Nicola Tindaro Calabria. Rassegna che riprenderà a gennaio con le Women Orchestra che si esibiranno alle 18:00 alla Concattedrale di Patti per il 5° appuntamento della rassegna.

Questo il programma completo della rassegna teatrale:

7 Gennaio – Women Orchestra

*29 Gennaio – Lia Levi “Incontro d’autore per la giornata della memoria”

13 Gennaio – Corrado d’Elia “Io, Ludwing Van Beethoven”

16 Febbraio – Corinne Clary “Le relazioni pericolose”

14 Marzo – Blas Roca Rey “Arrocco Siciliano”

5 Aprile – Peppe Servillo “Napulitana”

*22 Maggio – Mario Incudine “Barbablù” (Teatro Tindari)

*Eventi fuori programma con ingresso gratuito.

La vendita degli abbonamenti è attiva sulla piattaforma mailticket.it

L’acquisto dell’abbonamento familiare va prenotato al botteghino

0941.362715 3701207067

Abbonamento singolo € 80,00

Abbonamento familiare 2 pers. €. 140,00

Biglietto singolo € 15,00

Biglietto ragazzi 14/18 anni € 5,00

Ingresso gratuito fino a 13 anni e persone diversamente abili.