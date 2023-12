Mandatoriccio, incendio alle Poste: convalidato l’arresto del 28enne

StrettoWeb

Un terribile incendio che poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia: dopo la “disavventura” a cui è andato incontro il nuovo Ufficio Postale di Mandatoriccio, in fiamme nella notte tra il 21 e il 22 dicembre, i Carabinieri avevano fermato un 28enne, ritenuto responsabile del rogo. A seguito di accurate indagini, il Gip del Tribunale di Castrovillari, che si sta occupando del delicato caso, ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare per il ragazzo.

Quest’ultimo, incensurato, avrebbe appiccato il fuoco con una grande quantità di liquido infiammabile e sarebbe stato ritrovato con lesioni compatibili all’incendio. L’indagato si trova ora nella Casa Circondariale di Castrovillari. Intanto la palazzina, da poco ristrutturata e in cui abitavano alcune famiglie, è stata dichiarata inagibile.