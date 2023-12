Mamma ho confuso l’aereo: bimbo di sbaglia volo e atterra in un’altra città

StrettoWeb

Correva l’anno 1990: il piccolo Kevin, l’ultimo della numerosa famiglia McCallister, veniva lasciato solo soletto nel suo meraviglioso appartamento di Chicago. Sappiamo tutti la trama di “Mamma ho perso l’aereo”: i genitori lo dimenticano mentre, tra valige e ritardi, si dirigono in aeroporto per trascorrere il Natale a Parigi. Il film cult di Natale è divertente e fa ridere ma quando accade nella realtà è cosa ben diversa: come il protagonista della pellicola, un bimbo di 6 anni, perde l’aereo diretto a Fort Meyers, dalla nonna, ma c’è di più: si imbarca sul velivolo sbagliato e, con gran sorpresa, atterra a Orlando.

Il bambino, Casper Ramos, viaggiava come minore non accompagnato. Nulla di irreparabile, solo una piccola disavventura da raccontare ai posteri: Casper è atterrato a 4 ore dalla destinazione prevista e ad arrivare dalla nonna sono stati solo i suoi bagagli. La linea aerea, la Spirit Airlines, si è scusata per l’inconveniente e ha rimborsato il biglietto.