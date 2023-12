Maltrattamenti in famiglia: arrestati due uomini a Corigliano-Rossano

StrettoWeb

La violenza sulle donne non si arresta: due sono, infatti, gli episodi che hanno interessato negli ultimi giorni la grande città di Corigliano-Rossano. Grazie all’intervento del Reparto Territoriale dei Carabinieri, si sono concluse storie di vessazioni che hanno interessato due donne e anche alcuni congiunti. Il primo episodio è avvenuto ieri pomeriggio in località Cantinelle: grazie ad una segnalazione partita dai vicini per il gran trambusto, i militari sono intervenuti durante una feroce lite provocata da un uomo, già noto alle forze dell’ordine. L’escalation di violenza è stata quindi bloccata grazie all’arrivo dei carabinieri: la donna in questione è stata appunto aggredita dal compagno, così come un suo parente.

A ciò, si aggiunge anche un tentativo di estorsione che hanno portato l’indagato dritto nel carcere di Castrovillari. Il secondo episodio invece riguarda la località Campana dove un uomo, già ai domicliari negli anni scorsi per maltrattamenti in famiglia, ha commesso nuovamente il fatto. Il responsabile è stato anch’esso trasferito nella casa Circondariale di Castrovillari con un’aggravante della pena di 4 anni.