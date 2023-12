La magia del Natale al centro commerciale “Tremestieri” di Messina

StrettoWeb

Oggi e domani (sabato 2 e domenica 3 dicembre) dalle 16,30 alle 20,00 al Centro Commerciale Tremestieri “Il Mondo delle Principesse e dei Super Eroi”, due pomeriggi molto speciali per vivere momenti straordinari fra le gallerie del Centro all’insegna della magia del Natale appena arrivato e circondati da eroi in maschera e da principesse incantate pronte a condividere con i visitatori segreti magici e gesta coraggiose. Avventure meravigliose attendono grandi e piccini, che resteranno affascinati dall’atmosfera del mondo delle favole che potranno vivere in questo fine settimana al Centro Commerciale Tremestieri.

L’iniziativa aprirà ufficialmente il calendario degli eventi del Centro che proseguirà dall’ 8 al 10 dicembre e dal 15 al 17 dicembre con “Tutti pazzi per i mattoncini” due weekend molti attesi e dedicati a tutti gli appassionati dei giochi “tipo lego” per dare spazio alla propria fantasia e per ammirare una mostra davvero singolare. Tante iniziative che proseguiranno per tutto il mese di dicembre e fino al 6 gennaio giorno dell’Epifania.

Molto gradito è stato il “regalo” che il Centro Commerciale Tremestieri ha donato alla zona sud della città di Messina, ovvero il grande albero di Natale dorato posto accanto all’ingresso subito molto amato dai clienti e dai residenti della zona e che già in questa prima settimana è stato luogo d’incontro per numerosi selfie e foto ricordo accanto alle suggestive luci dorate.

Un vero e proprio spazio di aggregazione in una zona che fino a ieri non aveva avuto simboli così importanti del Natale e che rappresentano anche una vera occasione d’incontro durante la festa più bella dell’anno. Tanti motivi quindi per vivere il Natale al Centro Commerciale Tremestieri che promette momenti speciali, intrattenimenti originali ed ovviamente piacere dello shopping.