La magia del Natale a Sant’Eufemia con il maestro Angela Luppino | FOTO

A Sant’Eufemia d’Aspromonte, anche quest’anno, si è svolto il concerto di Natale del Coro Cosma Passalacqua, diretto dal Maestro Angela Luppino, insieme al Coro delle Voci Bianche “Insieme Cantando“, alla sua prima rassegna corale essendo nato da sole due settimane. La rassegna è stata promossa dall’Agimus di Reggio Calabria per promuovere il canto corale, nella tradizione e nella modernità musicale, anche in questo caso diretti dal maestro Angela Luppino.

“Ho cercato di prendere il bello da questi bambini e portarlo nel cuore di tutti. Loro sono il futuro e la nostra speranza. La spontaneità di questo concerto ci ha emozionato“, racconta il Angela Luppino. Numerosi e significativi i brani interpretati: Adeste fideles, Che duci stu figghiu, Astro del ciel, Minuit chretiens, What child is this, Allestitevi cari amici, Ninna nanna, White Christmas, We wish you a marry christmas, Se per miracolo, Lo scriverò nel vento, Oh happy day, Se per miracolo melodia di Chopin.

Il Coro Polifonico Cosma Passalacqua

Il Coro Polifonico Cosma Passalacqua è nato nel 1994 ed è costituito da un organico attualmente di circa dieci coristi accomunati dalla passione per il canto e la musica. Negli anni il coro ha preso parte a vari concerti e rassegne corali con l’intento di promuovere e comunicare il piacere del canto corale. Nel 2000 ha cantato, in occasione dell’ottantesimo compleanno di S. Giovanni Paolo II in Vaticano, insieme all’O.C.C (Organizzazione Cori Calabria), e nel 2001, sempre in presenza del Santo Padre, si è esibito in Sala Nervi per promuovere un convegno sulle Telecomunicazioni.

Molte sono state le iniziative benefiche a cui ha partecipato anche in collaborazione con altri cori. Tante sono state le esibizioni corali con l’accompagnamento di esemble strumentale e molte le trasferte in Italia contribuendo a far conoscere, non solo le tradizioni popolari, ma soprattutto la voglia di crescere e confrontarsi con altre realtà musicali.

Il maestro Angela Luppino

Il maestro Angela Luppino si è diplomata nel 2020 in Canto Lirico presso il Conservatorio di musica Francesco Cilea di Reggio Calabria dove sta per conseguire il diploma di secondo livello in Didattica dello strumento ed è attualmente iscritta al biennio in Didattica della Musica. Ha frequentato vari corsi di perfezionamento in direzione corale, vocalità e didattica.