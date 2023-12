La magia del Natale nei borghi di Calabria: nasce la “Via degli Alberi” a Rossano

StrettoWeb

L’atmosfera del Natale arriva nei nostri borghi ad illuminare gli scorci suggestivi della nostra Calabria. Anche Corigliano-Rossano, grazie alle associazioni e ai volontari residenti, comincia a sentire la magia delle feste natalizie. Nello specifico, il centro storico rossanese, si veste di addobbi e colori rendendo speciale la scalinata di Vallone del Grano. L’iniziativa, a cura dell’organizzazione no-profit “Retake Rossano”, punta a valorizzare la bellezza della tradizione. “Domenica 3 Dicembre alle 10:00 siete tutti invitati in Piazza San Bartolomeo per adornare insieme questo angolo del Centro Storico”.

Scrive l’associazione: “gli addobbi e gli alberi che ci avete generosamente donato l’anno scorso torneranno a rivivere, ma stavolta vogliamo farlo con voi! Per chi volesse contribuire con altri addobbi natalizi o alberi, scriveteci pure in privato e li ritireremo a casa”. Un appuntamento incredibile, reso possibile grazie alla collaborazione con l’Associazione “SosteniAmo” e con il patrocinio del Comune di Corigliano-Rossano: Via degli Alberghi si trasformerà, durante questo periodo magico, in via degli Alberi e farà sognare grandi e piccini.