Magia e Tradizione: successo per la serata della Pro Loco Vallata Sant’Agata a San Salvatore

La Pro Loco Vallata Sant’Agata ha regalato al nostro amato borgo una serata indimenticabile il 9 dicembre, un evento che ha raccolto successo e consensi grazie alla perfetta fusione di tradizione, divertimento e delizie gastronomiche. La piazza si è animata con il suono avvolgente di balli tradizionali grazie agli amici “U sonu 2021“, che hanno regalato a tutti una serata all’insegna della gioia e dell’allegria. La comunità e gli avventori hanno risposto con entusiasmo, decidendo di trascorrere una serata immersi nell’atmosfera unica che solo il nostro piccolo borgo sa trasmettere.

La degustazione di crespelle, preparate con maestria e dal sapore eccezionale, ha conquistato i palati di chiunque si sia avvicinato agli stand della Pro Loco. Le caldarroste hanno aggiunto un tocco di calore e tradizione, avvolgendo tutti in un abbraccio natalizio.

I chioschi degli espositori, ricchi di prodotti locali e artigianali, hanno contribuito a rendere l’evento un’occasione speciale per scoprire e apprezzare il talento e la creatività della nostra comunità. Le luci natalizie hanno trasformato la piazza in un magico villaggio, creando quell’atmosfera unica delle festività.

Il successo dell’evento è stato un merito della Pro Loco Vallata Sant’Agata e del suo direttivo, che hanno saputo centrare il segno, coinvolgendo la comunità e i visitatori in una serata indimenticabile.

Un ringraziamento speciale va agli amici “U sonu 2021” per la loro straordinaria performance che ha reso la serata ancora più speciale.

Un applauso caloroso va anche a tutti i volontari che, con il loro impegno e dedizione, hanno reso possibile la magia di questa serata. È grazie a loro che l’evento è stato un successo.

Ricordiamo a tutti che la Pro Loco Vallata Sant’Agata è sempre in prima linea nella realizzazione delle luminarie, contribuendo a creare un’atmosfera magica durante le festività.

L’appuntamento è ora fissato per il prossimo sabato 16 dicembre 2023. Vi invitiamo a unirvi a noi per festeggiare con Babbo Natale in Piazza e gustare le deliziose “Frittole Sarbaturoti“, passeggiando tra gli stand degli espositori dei mercatini di Natale. Sarà un’altra occasione per immergersi nell’incantevole atmosfera delle festività e condividere momenti speciali con la comunità.

La Pro Loco Vallata Sant’Agata e il suo direttivo vi ringraziano per la partecipazione e vi aspettano numerosi per continuare a celebrare insieme le tradizioni e la bellezza del Natale nel nostro amato borgo di San Salvatore