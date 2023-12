Linea jonica, la grande rivoluzione: entro il 2026 elettrificazione e addio ai passaggi a livello

StrettoWeb

Nuovi importanti dettagli per il grande progetto di rinnovamento della linea ferroviaria che costeggia la Calabria Jonica. Rfi, a tal proposito, ha rassicurato istituzioni e cittadini sul proseguo dell’ambizioso progetto che verrà concluso entro il 2026. L’informativa che Rete ferroviaria italiana ha consegnato nei giorni scorsi alla Regione Calabria prevede uno schema ben preciso che interesserà più tratte. Vediamo nel dettaglio quanto previsto nella realizzazione.

Addio a 19 passaggi a livello

Alla luce della recente tragedia ferroviaria in località Thurio, in cui è coinvolto il corretto funzionamento di un passaggio a livello, a detta di molti “poco sicuro e obsoleto”, Rfi interviene dicendo che sui 99 presenti nell’intera regione Calabria, 19 verranno eliminati – compreso quello di Thurio – e si lavorerà sull’efficientamento della tratta in materia di sicurezza.

Lamezia-Catanzaro, una tratta più veloce

Sull’informativa, si legge ancora che i lavori prevedono “la velocizzazione di circa 29 chilometri nel tratto Lamezia T.- Settingiano, mediante varianti di tipo plano-altimetrico e di sopraelevazione del tracciato esistente che consentiranno un innalzamento della velocità di percorrenza dagli attuali 80/90 km/h fino a 140 km/h. A tali interventi si aggiunge l’elettrificazione degli interi 43 km della tratta da Lamezia-Catanzaro Lido mediante la costruzione di 3 nuove sottostazioni elettriche e l’adeguamento di due esistenti. L’investimento permetterà una riduzione dei tempi di percorrenza stimati in oltre 5 minuti lungo la direttrice Lamezia Terme-Catanzaro Lido”.

Elettrificazione tra Sibari e Crotone

La linea jonica potrà contare anche sui lavori di elettrificazione che, al momento, interesseranno la tratta tra Sibari e Crotone fino a Catanzaro Lido. Rfi chiarisce che, per il primo tratto, saranno elettrificati circa 112 chilometri: i lavori previsti non dovranno però partire da zero, ma saranno un prolungamento di quelli iniziati già nel 2018 a partire dai blocchi e i pali che sono già stati impiantati.

Nell’informativa si legge che “per assicurare l’energia elettrica il progetto prevede la costruzione di 8 sottostazioni elettriche in media tensione nei comuni di Cassano allo Ionio, Corigliano, Pietrapaola, Crucoli, Cirò Marina, Strongoli e Crotone”.

Elettrificazione e adeguamento tra Crotone e Catanzaro Lido

Nel caso della tratta tra Crotone e Catanzaro Lido, Rfi ha previsto un altro progetto di elettrificazione con la costruzione di 3 sottostazioni nei comuni di Cutro e Sellina Marina. Infine, si legge sempre nell’informativa, si interverrà sull’adeguamento della sezione che attraversa la Galleria Cutro in modo tale da renderla compatibile al sistema di elettrificazione. L’adeguamento infatti, “contribuirà ad uniformare le caratteristiche della rete ferroviaria calabrese consentendo così l’utilizzo dei nuovi treni elettrici”. Non ci resta che attendere il 2026.