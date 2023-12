L’impatto della tecnologia digitale nel migliorare il sistema di apprendimento dell’istruzione, iniziativa all’Ipalbtur di Villa

StrettoWeb

L’impatto della tecnologia digitale nel migliorare il sistema di apprendimento dell’istruzione e formazione professionale ha rappresentato il filo conduttore della ricerca ‘Tools: tecnology opportunities as an occasion for the learning system’, effettuata nell’ambito del progetto dell’Unione europea Erasmus+ , i cui risultati sono stati presentati nei giorni scorsi presso l’istituto alberghiero ‘Trecroci’ di Villa San Giovanni, la scuola che ha coordinato l’attività alla quale hanno partecipato scuole professionali di Romania, Serbia, Spagna, Ungheria, Croazia, Grecia. Da anni ormai tecnologia e digitalizzazione stanno trasformando l’istruzione e la formazione modificando le tradizionali modalità di insegnamento e di acquisizione delle competenze e dell’esperienza da parte degli studenti e dei lavoratori, dando la mpriorirtà all’utilizzo di strumenti che incoraggino autonomia e creatività, e favoriscano peraltro l’inclusione dei soggetti socialmente svantaggiati.

E’ quindi essenziale promuovere la cooperazione tra i Paesi per individuare e condividere modelli di intervento che consentano a formatori ed orientatori di svolgere azioni efficaci che supportino i giovani nel percorso di apprendimento, tenendo sempre presente che le tecnologie rappresentano un valido complemento della formazione tradizionale; ma non si potrà mai prescindere dall’interazione umana e dalla comunicazione.