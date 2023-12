Licenziamenti Abramo, interviene Klaus Davi: “colpo basso contro la Calabria”

StrettoWeb

“I licenziamenti annunciati da Tim sono un colpo basso, una beffa contro la regione più povera d’Italia. Tralasciamo le considerazioni sulla comunicazione di impresa, più adatta a uno stile comunicativo primitivo e padronale che a una società quotata in borsa con precise responsabilità sociali, i cui effetti saranno estremamente controproducenti per l’immagine corporate della Tim, gli intendimenti comunicati dai vertici della società a pochi giorni del Natale assestano un ko durissimo a queste terre“.

“È davvero curioso, distonico, inquietante che avvenga un fatto simile quando invece si stanno facendo passi avanti sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto e altri importanti progetti governativi. Qualcuno dovrebbe spiegare ai vertici di Tim che la Calabria non è la ricca Lombardia e mandare sul lastrico 500 famiglie vuol dure buttarle nel burrone dell’incertezza. L’auspicio è che le istituzioni nazionali intervengano per fermare questa follia che influenzerebbe negativamente tutto il percepito delle classi dirigenti (quindi anche della politica), non solo della Tim”. Lo ha dichiarato il giornalista e massmediologo Klaus Davi.