Leonardo Milani a StrettoWeb: “i giovani nel lavoro guardano più al presente. Una influencer mi ha sorpreso…”

StrettoWeb

Leonardo Milani oggi è a Reggio Calabria. Lo psicologo, che è anche mental trainer della pattuglia acrobatica italiana “Frecce Tricolori”, questa mattina ha incontrato gli studenti del DIGIES dell’Università Mediterranea. Si è parlato del mondo del lavoro e del nuovo approccio dei giovani. Intercettato da StrettoWeb a margine dell’evento, ha fornito la sua versione circa i cambiamenti recenti. “Il mondo è cambiato e noi dobbiamo approcciare in un modo nuovo. Non vogliamo dire che è meglio o peggio di una volta, ma è cambiato molto”, ha detto.

“Conoscendo una influencer – ha continuato – questi mi ha dato una visione molto particolare di quello che è il mondo di oggi. Ho chiesto cosa farà tra dieci anni, se continuerà a fare questo lavoro. Mi ha risposto: ‘chi se ne frega, fra dieci anni vedremo‘. Mi aspettavo che mi dicesse: ‘metto da parte un po’ di soldi e poi penso a mutuo, casa e famiglia’. Per questo è un mondo nuovo, quello di oggi, con i giovani che guardano più al presente. E’ un mondo molto confusionario, ma ci dà l’opportunità di conoscere i ragazzi e di vedere la loro capacità, quella di adattarsi al futuro e di uscire dalla zona comfort, una cosa interessante”.

“Poi – ha concluso – c’è anche l’Intelligenza Artificiale, quindi no lotte ma tolleranza, unione, comprensione. Capire che un giovane porta una novità straordinaria, mentre il vecchio porta l’esperienza. E’ questo a fare la differenza e il futuro. La qualità del lavoro può essere interessante. Anche in Italia adesso aziende lavorano sullo smart e su quattro giorni a settimana. I giovani possono adattarsi a questo perché ragionano in modo più profondo rispetto a noi, che guardavamo al sacrificio. Loro invece guardano al presente. E’ un bell’insegnamento per noi”. In basso l’intervista completa.

Leonardo Milani a Reggio Calabria: "così è cambiato il mondo e l'approccio dei giovani"