Lega Calabria: “Approvata la Manovra 2024: Le principali misure per pensioni, lavoro, fisco, infrastrutture, famiglie e sanità”

La manovra 2024 è stata approvata dalla Camera con 200 voti favorevoli, 112 contrari e 3 astenuti. Questa legge di Bilancio, del valore di circa 24 miliardi di euro, è stata suddivisa in diverse misure che riguardano vari settori. Uno degli obiettivi principali della manovra è l’abolizione della legge Fornero. Nel 2024, sarà possibile accedere all’uscita anticipata con quota 103, Ape sociale e Opzione Donna. Inoltre, i premi di produttività saranno detassati al 5% e i fringe benefit fino a 2.000 euro potranno essere utilizzati per pagare affitto e mutuo sulla prima casa, spiega una nota stampa di Lega Calabria.

Per quanto riguarda il fisco, la manovra prevede una rateizzazione più equa dei pagamenti delle imposte. Le imposte non si pagheranno più in anticipo, ma da anno concluso e reddito percepito. I lavoratori autonomi e i titolari di Partita IVA potranno versare l’acconto di novembre in una sola rata, senza interessi, oppure in 5 rate da gennaio a maggio, prosegue la nota.

La manovra mira anche a rendere più equo il sistema fiscale per i ceti medio-bassi. Sono previsti 15 miliardi di euro per il taglio del cuneo fiscale e la riduzione delle aliquote IRPEF. In particolare, il cuneo fiscale sarà ridotto al 7% per i redditi fino a 25.000 euro e al 6% per quelli fino a 35.000 euro. Le aliquote IRPEF saranno ridotte da 4 a 3, si legge ancora.

La manovra prevede anche investimenti nel settore pubblico. Saranno destinati 8 miliardi di euro per il rinnovo dei contratti e nuove assunzioni nella pubblica amministrazione. L’aumento medio sarà pari al 6%. Inoltre, saranno destinati fondi per la sicurezza e le forze di polizia, con 1,5 miliardi per il rinnovo dei contratti del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Altre misure previste dalla manovra riguardano la diminuzione del canone RAI in bolletta, che passerà da 90 a 70 euro all’anno, e investimenti nelle infrastrutture per rendere l’Italia più moderna. Saranno destinati 11,6 miliardi di euro per il Ponte sullo Stretto e fondi per il trasporto merci, la messa in sicurezza delle strade e le infrastrutture portuali.

La manovra prevede anche agevolazioni per le famiglie numerose, con mutui agevolati e potenziamento del bonus asili nido. Inoltre, sono previsti investimenti per il contrasto al disagio abitativo e un potenziamento della sanità. Saranno destinati 136 miliardi di euro per nuovi contratti e stipendi più alti per medici e infermieri.

In conclusione, la manovra 2024 è stata approvata con l’obiettivo di portare benefici a diversi settori, come le pensioni, il lavoro, il fisco, le infrastrutture, le famiglie e la sanità. Questa legge di Bilancio rappresenta un passo avanti verso una maggiore equità e sviluppo del paese, conclude la nota stampa.