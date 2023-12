Lavori urgenti Enel a Corigliano-Rossano, tempi e modifiche viabilità

StrettoWeb

Nei giorni scorsi, Enel Distribuzione ha comunicato all’Ente l’esigenza di eseguire dei lavori urgenti all’interno dello Scalo di Rossano, funzionali alla messa in sicurezza ed ottimizzazione della Rete. L’Amministrazione Comunale ha prescritto il termine di tutti i lavori relatività rete nonché i relativi ripristini stradali entro il 7 dicembre, per consentire dal giorno dell’Immacolata in poi il godimento delle vie dello scalo in virtù delle festività. Inoltre, come già fatto per altri lavori simili lungo il territorio cittadino, l’ente comunale ha prescritto per gran parte degli interventi la bitumazione dell’intera sede stradale.

Alla luce delle prescrizioni dell’Amministrazione Comunale, il programma dei lavori è il seguente. Nella giornata del 4 dicembre e oggi saranno effettuati dei lavori di scavo e ripristino immediato in via Nazionale, dal bivio di viale margherita al bivio di via Luca De Rosis. I lavori implicheranno esclusivamente la temporanea interruzione del traffico su una corsia per il tempo necessario alla realizzazione dell’intervento, e saranno terminati nella giornata di domani. Nella giornata di oggi, 5 dicembre, inizieranno i lavori di ripristino stradale di via Marco Polo e dell’intera sede stradale di via Nazionale, dalla rotonda di Corso Italia al bivio con via Luca De Rosis.

I lavori dureranno dalle ore 7:00 alle ore 16:00. Si potrebbero dunque verificare dei disagi soprattutto nelle fasce di entrata ed uscita dalle scuole. In quegli orari i lavori saranno sospesi, ma tutti i cittadini interessati sono comunque caldamente invitati a preferire gli accessi su via Escrivà. Per mitigare i disagi, i lavori di ripristino del manto bituminoso su via Ferraris e via Maiorana sono gli unici rimandati a dopo l’8 dicembre.

Nella giornata del 6 dicembre si realizzeranno i lavori di ripristino dell’intera sede stradale di viale Sant’Angelo, dalla rotonda sulla quale converge via Colombo fino alla rotonda di accesso alla Statale 106. Per questa ragione, dalle ore 7:00 alle ore 16:00 viale Sant’Angelo, nel tratto interessato dai lavori, sarà percorribile sono in un senso, da valle verso monte, quindi in direzione di viale Margherita.

Sarà dunque consentito l’accesso al centro urbano dallo svincolo Rossano Est (viale Sant’Angelo) mentre sarà inibito l’accesso al sottopasso da via Colombo verso viale Sant’Angelo, e dunque per l’uscita dal centro urbano sarà necessario, da via Luca De Rosis, giungere fino a via Fermi (Stazione Ferroviaria) e proseguire su viale dei Normanni imboccando via Madre Isabella De Rosis verso lo svincolo Rossano Ovest. La giornata del 7 dicembre sono previsti solo lavori di rifinitura o eventuali imprevisti.

Nella giornata dell’11 e 12 dicembre sarà terminata questa sessione di lavori urgenti e straordinari, con il ripristino della pavimentazione stradale di via Ferraris e via Maiorana. All’interno delle prescrizioni volute dall’Amministrazione Comunale è previsto il ripristino dell’intera pavimentazione stradale di via Nazionale, dal bivio viale Margherita al bivio viale Luca De Rosis, che sarà realizzato dopo le festività natalizie ed in base alla temperatura. Stessa cosa è prevista per via Enrico Fermi.