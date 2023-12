Lavoratori Abramo a rischio, Di Natale: “garantire ai nostri ragazzi un futuro anche al Sud”

StrettoWeb

“La decisione del grande colosso della telecomunicazione, TIM,

di non rinnovare alcune commesse alla Abramo Cc di Montalto Uffugo è una scelta insensata. Mandare a casa circa 500 lavoratori, tra Calabria e Sicilia, padri e madri di famiglia, è inaccettabile”. Graziano Di Natale, già segretario questore del consiglio regionale della Calabria, interviene sulla situazione paradossale che stanno vivendo 500 lavoratori della Abramo Cc che da gennaio saranno a casa in cassa integrazione a zero ore creando un danno oltre che personale anche occupazionale per il territorio.

“La nostra terra – aggiunge – necessita di sviluppo occupazionale e non di licenziamenti e chiusure, si deve investire nel meridione e garantire ai nostri ragazzi, ai nostri lavoratori un futuro anche qui al sud. Leggo di mobilitazioni e proteste dei lavoratori organizzate in questi giorni, è impensabile che si debba arrivare a questo. Auspico – conclude Di Natale – che TIM faccia un’altra scelta, confermare i

lavoratori già attivi e promuovere nuove assunzioni. Si può e si deve investire al sud”.