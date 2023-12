Lavezzi, che paura: l’ex Napoli ricoverato. Cosa è successo

StrettoWeb

Paura per Ezequiel Lavezzi. Il “Pocho”, ex attaccante del Napoli, è stato infatti ricoverato all’alba di oggi in una clinica di Punta del Este, in Uruguay. Secondo quanto riferiscono i media sudamericani, a causa di una rissa, che ha pagato con frattura della clavicola, provocata da una rovinosa caduta al termine dell’alterco. L’episodio si sarebbe verificato nella stessa abitazione di Lavezzi, in località José Ignacio, nel corso di una festa. Non è ancora chiaro se il diverbio è avvenuto con un membro della famiglia oppure con un invitato. Di certo è intervenuta la Polizia e inizialmente si è anche parlato di una coltellata ricevuta dall’ex Napoli; versione poi smentita dalla famiglia.

Chi è Ezequiel Lavezzi: dall’Argentina all’Italia, poi il PSG. La carriera

Nato il 3 maggio 1985 a Villa Gobernador Gálvez, in Argentina, è uno dei talenti più luminosi emersi dal panorama calcistico argentino. Lavezzi ha iniziato a giocare a calcio fin da giovane, sviluppando le sue abilità nei campi locali. La sua passione e il suo talento non sono sfuggiti agli osservatori, e ben presto ha attirato l’attenzione dei club più importanti in Argentina. Il suo percorso professionale è iniziato ufficialmente con l’ingresso nel settore giovanile del Rosario Central.

L’ascesa di Lavezzi ha attirato l’attenzione di numerosi club europei, e nel 2004 ha fatto il grande passo trasferendosi in Italia per unirsi al Genoa. Parentesi negativa, ma il ritorno in Argentina, al San Lorenzo, vale il suo grande rilancio e la scoperta al grande calcio. Infatti, è nel momento giusto – anche di maturazione – che arriva la grande chiamata: il Napoli.

Nel 2007, Lavezzi è passato al Napoli. Un trasferimento che avrebbe segnato un punto di svolta nella sua carriera. Con il Napoli, ha formato una partnership di successo con Edinson Cavani e Marek Hamšík (allora c’erano anche gli ex Reggina Aronica, Denis e Mazzarri), diventando una delle terzette offensive più temibili della Serie A. La sua velocità, la tecnica raffinata e l’instinct del gol hanno reso Lavezzi un beniamino dei tifosi partenopei. Durante il suo periodo al Napoli, Lavezzi ha contribuito in modo significativo al raggiungimento di obiettivi ambiziosi. Ha aiutato il club a vincere la Coppa Italia nel 2011 e la Supercoppa Italiana nello stesso anno. Inoltre, le sue prestazioni di alto livello hanno attirato l’attenzione di club di alto profilo in Europa.

E così che nel 2012 Lavezzi ha fatto il suo ingresso nella Ligue 1, trasferendosi al Paris Saint-Germain (PSG). La sua esperienza al PSG è stata coronata da ulteriori successi, con la vittoria di numerosi titoli nazionali e internazionali. Lavezzi ha contribuito al raggiungimento di traguardi come la vittoria della Ligue 1, della Coppa di Lega francese e della Supercoppa di Francia. Dopo la sua esperienza al PSG, Lavezzi ha intrapreso una nuova avventura calcistica in Cina, giocando per lo Hebei China Fortune. Anche se il suo periodo in Cina non è stato caratterizzato da trofei di rilievo, ha continuato a dimostrare la sua classe sul campo. Nel 2019, ha annunciato il suo ritiro dal calcio professionistico, chiudendo un capitolo importante della sua vita.