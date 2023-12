Il Comune di Lamezia Terme e Italgas inaugurano una nuova area verde pubblica

StrettoWeb

Comune di Lamezia Terme e Italgas inaugureranno il 6 dicembre la nuova area verde pubblica realizzata in via degli Oleandri. Il progetto di rifacimento dell’area è il risultato dell’iniziativa “Click To Be Green” di Italgas che “traduce” in benefici per l’ambiente l’impiego dei servizi digitali. L’area in questione, con una estensione di 1.340 metri quadrati, è situata nella zona sud della città e ospita storicamente associazioni e iniziative votate all’impegno civico.

Dopo circa un mese di lavoro, lo spazio all’aperto è stato completamente risistemato e arricchito con la messa a dimora 119 alberature a foglia caduca, e precisamente 116 Cupressocyparys, una

pianta molto robusta e resistente, e 3 Grevillea Robusta, anch’essa particolarmente resistente con colorazioni molto suggestive che variano dal bronzeo sino al verde luminoso.

Il progetto “Click To Be Green”, frutto della collaborazione tra Italgas e le Società di Vendita, nasce con l’introduzione dei servizi innovativi “Click To Gas” che consentono di ridurre la quantità di CO2 immessa in atmosfera grazie alla preventivazione digitale, all’allaccio e all’attivazione della fornitura gas eseguite in un unico appuntamento, risparmiando tempo e generando al contempo benefici per il territorio e le comunità.

Tra questi benefici vi è non solo una maggiore consapevolezza dei cittadini su tematiche ambientali ma anche il contributo a creare una coscienza comunitaria basata sui principi di legalità, promozione

della biodiversità e mitigazione degli effetti negativi delle isole di calore urbane. “Vi è stata piena sinergia tra le parti, entrambe animate dalla volontà di creare aree verdi che apportano numerosi benefici al territorio – ha dichiarato Paolo Mascaro, Sindaco della Città di Lamezia Terme.

“Non possiamo non ringraziare Italgas che ci consente di avere un nuovo importante spazio verde in un terreno di proprietà comunale molto frequentato anche da tanti giovani e luogo di grande crescita culturale; ciò senza alcun costo per

l’amministrazione“, conclude il primo cittadino.