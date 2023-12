“Io sono libero”: Peppe Scopelliti torna a parlare del suo libro a Reggio Calabria

StrettoWeb

Giuseppe Scopelliti torna a parlare a Reggio Calabria del suo libro, Io sono libero. Dopo il successo di piazza Duomo dello scorso 21 ottobre e dopo i tanti appuntamenti in tutta Italia, l’ex governatore della Calabria presenta nuovamente il suo libro nella propria città. L’incontro inizierà con i saluti di Aurelio Arcano, della libreria Libro Amico. Previsto anche l’intervento di Nicola Pangallo, psichiatra forense. Modera l’incontro il direttore di StrettoWeb Peppe Caridi.

L’appuntamento con Io sono libero di Giuseppe Scopelliti è per sabato 16 dicembre alle 16:30 presso la libreria Libro Amico di Reggio Calabria, in via Bruno Poggio.