Interdittiva antimafia per una ditta operante per il Comune di Cassano, le precisazioni del sindaco

Con riferimento agli articoli di stampa pubblicati negli ultimi giorni e relativi all’interdittiva antimafia che ha interessato una ditta esecutrice di lavori per il Comune di Cassano All’Ionio, i Responsabili dell’Area Lavori Pubblici, Ing. Luigi Serra Cassano e dell’Area Affari Generali, Dott. Monica Fazzitta, comunicano e precisano quanto segue. In primis, la Ditta aggiudicataria, la Coframo con sede a Roma (come si evince dagli atti accessibili pubblicamente sull’albo pretorio e sull’amministrazione trasparente del Sito del Comune), stava eseguendo i “Lavori di realizzazione raccolta acque bianche a Lauropoli”, a seguito di regolare gara d’appalto, espletata sulla piattaforma gare, in uso al Comune di Cassano All’Ionio.

Il Rup della gara, Geom. Francesco Praino, ha demandato all’Ufficio Gare, l’espletamento della procedura di gara, giusta determinazione dell’Ufficio, mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. sss) e 60 del Dlgs. n. 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, per come previsto dall’art. 36, comma 9 bis, Dlgs n. 50/201 (in quanto l’oggetto dell’appalto non rientra tra quelli elencati al comma 3 art. 95 del Dlgs n. 50/2016), nonostante l’art. 36, comma 2, lett. B, consentisse, dato il valore dell’appalto, anche l’espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, con invito a n. 5 operatori economici e ciò per favorire la massima partecipazione alla gara.

Pertanto, nessun affidamento diretto è stato effettuato relativamente ai predetti lavori. La gara, oggetto di pubblicità legale sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23.06.2023, n. 71, 5 Serie Speciale e sui quotidiani Il Giornale e LaVerità, entrambi del 28.06.2023, è stata, quindi, pubblicata sulla piattaforma gare in data 26.06.2023; i termini di presentazione delle offerte scadevano in data 08.07.2023. Alla predetta scadenza, hanno regolarmente partecipato alla procedura di gara n. 33 ditte.

Successivamente, è stato nominato il Seggio di gara, il quale ha espletato le operazioni di gara procedendo, dapprima, all’apertura della busta economica, stante la previsione dell’inversione procedimentale ex art. 1, comma 3, Dlgs. 32/2019 conv. con L. n. 55/2019 e, quindi, si è proceduto al calcolo della soglia di anomalia effettuata dalla piattaforma telematica; è stata, infine, verificata la documentazione/busta amministrativa, dei primi 2 operatori economici e di altre 3 ditte, sorteggiate tramite generatore di lista on line.

All’esito della predetta procedura, è risultata aggiudicataria la Ditta in questione, la quale ha offerto un ribasso sull’importo a base di gara del 32,728%, per un importo complessivo di Euro 545.023,80. Terminate le operazioni di gara, si è proceduto ad effettuare tutte le verifiche di legge sull’operatore economico, compresa la richiesta di informativa antimafia presso la B.D.N.A., in data 18.08.2023. Sono stati, infine, affidati i lavori, con determinazione dell’Area Lavori Pubblici.

L’inizio effettivo dei lavori è avvenuto in data 23.10.2023. Solo in data 30.11.2023, nella Banca Dati Nazionale Antimafia è stato iscritto il provvedimento interdittivo, senza, peraltro essere stato comunicato, ancora oggi, al Comune di Cassano All’Ionio. In data 05.12.2023, il titolare della Ditta aggiudicatrice dei lavori informava verbalmente il Rup ed il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici dell’avvenuta interdittiva antimafia ed in pari data veniva comunicata la revoca dell’aggiudicazione dei lavori, formalizzata tempestivamente, con apposita determinazione.

I citati atti sono stati inviati sia alla ditta esecutrice dei lavori che alle Prefetture di Roma e di Cosenza. Si precisa che per i predetti lavori non sono stati utilizzati fondi PNNR, ma fondi di bilancio comunale. Il sindaco Giovanni Papasso ha solo ed esclusivamente partecipato alla consegna dei lavori, come è di consueto fare, mentre, come per legge, la gestione dell’appalto dei lavori di cui trattasi, è di esclusiva competenza degli uffici comunali.