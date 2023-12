Tutto è iniziato con gli scavi degli anni ’70… al Parco di Sibari arriva il mercatino delle cassette

StrettoWeb

“Noi del Parco Archeologico di Sibari saremmo lieti di avervi con noi, se non a Natale, almeno il 21 dicembre“. E’ quanto si legge sulla pagina istituzione del Museo di Sibari, in merito alle diverse iniziative offerte fino a Natale. “Abbiamo organizzato una giornata speciale al Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide. Dalle 11 troverete il mercatino delle cassette. Quelle che contenevano i reperti degli scavi degli anni 70, in versione originale per gli amanti del vintage, e per gli amanti del colore in versione dipinta dai ragazzi di diverse scuole del territorio. Battute all’asta a partire da 5 euro le prime, e da 10 euro le seconde”.

Alle 17:00 ci sarà la presentazione del progetto #nonrompeteci, la serie di iniziative messe in piedi dal Parco Archeologico di Sibari per il 2024 a tema violenza di genere.

A seguire “occhio all’asta!”: avremo delle banditrici d’eccezione per una selezione di cassette tra le più belle. Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto al Centro antiviolenza Fabiana di Corigliano-Rossano.

Finiremo in dolcezza con un piccolo brindisi e vari dolcetti e saremo aperti fino alle 22.

“Se non è Natale, poco ci manca. Le scuole coinvolte nell’operazione casette sono: Accademia delle Belle Arti di Catanzaro, Liceo artistico di Rossano, Liceo artistico di San Giovanni in Fiore, Liceo artistico Gerace di Cittanova, Liceo artistico de Nobili di Catanzaro, Liceo artistico di Crotone Pertini-Santoni, L’istituto Majorana di Girifalco e Squillace, Liceo artistico di Siderno, Liceo artistico Frangipane di Reggio Calabria”.