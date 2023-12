Incidente Palermo della Vigilia di Natale, morto anche il ragazzo 17enne

StrettoWeb

Non ce l’ha fatta Simone Glorioso, anche se le sue condizioni erano apparse sin da subito gravi. Morte cerebrale per il 17enne coinvolto nell’incidente sulla rotonda di viale Lazio a Palermo tra il 23 e il 24 dicembre. Nel grave sinistro era già morto il 22enne Michelangelo Aruta, mentre Simone era stato trasportato all’ospedale di Villa Sofia in condizioni critiche. Ora, però, la sua situazione è peggiorata e i medici hanno avviato le procedure per disporre la morte cerebrale.

Incidente Palermo: chi era Simone Glorioso

Simone era uno sportivo, amante e praticante del pugilato. E proprio dal mondo del pugilato sono arrivati alcuni messaggi di cordoglio social. Uno di questi dalla Asd Pugilistica, società dell’allenatore di Glorioso, Paolo Di Stefano. “La Nostra Asd Pugilistica D’Alessandro (Carini) porge le più sentite condoglianze alla famiglia di Simone Glorioso e al maestro Paolo Di Stefano. Solo 17 anni. Notizie che non avremmo mai voluto ricevere”. Anche Little Club Conti ha voluto lasciare un messaggio. “Muore dopo un incidente stradale il pugile Glorioso Simone. Aveva 17 anni, promessa del Pugilato italiano. Da parte di tutti noi, condoglianze alla famiglia. R.I.P. Un abbraccio al Maestro Paolo Di Stefano