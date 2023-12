StrettoWeb

E’ morto al Policlinico di Messina, l’operaio 43enne rimasto gravemente ferito in un incidente sull’A20 Palermo – Messina nel pressi di Acquedolci. Troppo gravi le ferite riportate per poter sopravvivere seppur i medici hanno fatto il possibile per salvare il lavoratore.

L’uomo viaggiava a bordo di un furgone guidato da un imprenditore della zona. Per cause in corso di accertamento, il mezzo è andato a sbattere contro un carro attrezzi che si trovava ai margini della carreggiata.