Terrificante incidente stradale sulla strada statale 113 nel territorio di Capo d’Orlando, in provincia di Messina. Un camion, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo ed è andato a sbattere contro ben 4 auto provocando la morte di un 60enne

Ferita gravemente la moglie dell’uomo deceduto trasportata in elisoccorso in ospedale. Sul posto le forze dell’ordine e varie ambulanze del 118.

Foto di repertorio