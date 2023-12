Tragico incidente sulla ss106: ciclista travolto e ucciso da due auto

StrettoWeb

Tragico incidente a Corigliano-Rossano: ieri sera, intorno alle 21:30 circa, un uomo in sella alla sua bici è stato investito da ben due auto sulla ss106. Il terribile impatto è avvenuto nelle vicinanze di Contrada Sant’Irene: il ciclista in questione, 49enne e di origine magrebina, stava pedalando lungo il ciglio della strada quando, d’un tratto, è stato investito prima da una Peugeot e poi da una Citroen. Il conducente di quest’ultima, fermatosi a prestare soccorso, si è accorto che per l’uomo non c’era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti personale Suem118, che hanno accertato il decesso, e le forze dell’ordine a cui è stato riferito che il conducente della prima auto, dopo aver colpito la vittima, si è dato alla fuga.